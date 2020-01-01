ترامب يفتح أبواب جهنم على جنوده في العراق

2020/01/01 | 10:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 17 عامًا من "تحرير" العِراق والإطاحة بنظام الدكتاتور العراقي البائد صدام حسين، ومقتل أربعة آلاف جندي، وإصابة 33 ألفًا آخرين، وإنفاق ستّة تريليونا...

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