عن مقتل السفير الامريكي بــ بغازي والهجوم على السفارة بـبغداد .. الشيوخ الامريكي يعلق ..

2020/01/01 | 10:41 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، ليندسي غراهام، إنا فخور جدا بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبينا أنه تصرف بحزم في مواجهة التهديدات ضد السفارة الأمريكية في بغداد.

وذكر غراهام في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدتها وترجمتها وكالتنا لقد وجَّه ترامب رسالة إلى العا...

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