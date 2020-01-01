روايات عن المعارضة العراقية السابقة.. سليم سوزا

2020/01/01 | 10:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: سليم سوزا قال لي كنعان مكية ان معارضي صدام سابقاً كانوا يتصلون به حتى بعد منتصف الليالي ليقولوا له: “دكتور عيني ..نحتاج جهودك في واشنطن.لازم يعرفون الامريكان انه احنا ترة شيعة ماعدنا مشكلة مع الامريكيين.مشكلتنا مع البعث فقط وليس مع امريكا”.عندما انعقد مؤتمر اربيل ، اعترض كنعان على بعض الفقرات الطائفية […]

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