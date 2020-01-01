اتهامات للرئيس الأمريكي بلعب ’’الغولف’’ أثناء أحداث السفارة ببغداد.. وترامب يغرّد!

2020/01/01 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية، ونفى صحة ما أعلنته هذه الوسائل عن ممارسته للعبة الغولف أثناء تعرض السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجوم من قبل المحتجين.

وقال "ترامب" في تغريدة على "تويتر": "الأخبار المزيفة تقول إنني لعبت الغولف اليوم، أنا لم أفعل هذا الأمر، كنت أجري لقاءات في أماكن مختلفة، للتركيز على الأوضاع التي تتعرض لها سفارة الولايات المتحدة في العراق".

ووصف ترامب وسائل الإعلام بالفاسدة، مشيرا إلى أنها تعرف هذا الأمر جيدا، لكن لم تقم بأي تصحيح أو تعديل في خطأها.

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (01 كانون الثاني 2020)، باستهداف معهد بريطاني يهتم بتدريس اللغة الإنكليزية بعبوة ناسفة وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة استهدفت بناية المعهد البريطاني (كام

بغداد اليوم-متابعة

تتحكم الأطعمة في صحتنا بصورة كبيرة، إلا أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات تتسبب في انخفاض مستوى الطاقة لديك، لذا بجب التقليل منها أو التوقف عن تناولها.

فإذا كنت تشعر بالخمول وانخفاض مستوى الطاقة لديك، فقد تكون هذه الأطعمة هي الم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن البنتاغون، الأربعاء (01 كانون الثاني 2020)، إرسال حوالي 750 جنديا إلى الشرق الأوسط إضافة لإرسال قوات من مشاة البحرية لحماية طاقم السفارة الأمريكية ببغداد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، إنها "سترس

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