تطبيق واتساب يطلق اداة جديدة بقدوم عام 2020

2020/01/01 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…نشرت تقارير صحيفة أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” يجهز مفاجأة لكل مستخدميه احتفالا بقدوم العام الجديد 2020.وأوضح تقرير نشره موقع “تايمز نيوز ناو” أن “واتسآب” لأول مرة مكنت مستخدميها من إنشاء ملصق احتفالي بالعام الجديد، لإرساله إلى الأصدقاء، يضبطه كل شخص على حسب رغبته وتفضيله.وطرح “واتسآب” تلك الأداة الجديدة، التي […]

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