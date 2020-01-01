صحيفة بريطانية” ليفربول يدخل في مفاوضات مع دييجو كارلوس “

2020/01/01 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن ليفربول دخل في مفاوضات مع البرازيلي، دييجو كارلوس، مدافع إشبيلية، المطلوب كذلك في ريال مدريد لخلافة سيرجيو راموس.وانضم كارلوس في الصيف الماضي، إلى إشبيلية، قادماً من نانت الفرنسي مقابل 13.5 مليون جنيه إسترليني، ومن المرجح أن يطلب إشبيلية أضعاف هذا الملبغ، حال موافقته على بيعه، بينما يستعد ليفربول […]

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