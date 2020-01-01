سعيد الوجاني - مقاومة / معارضة // Résistance / opposition

2020/01/01 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني مؤخرا غرد الضابط السابق السيد مصطفى اديب تغريدات لم تكن متوقعة ، ولم تكن عادية ، وهي تدور حول الارتقاء بالنضال من مجرد المعارضة السياسية ، الى المقاومة التي تركها مفتوحة في شقٍ للجانب السياسي ، وفي الشق الاخر دعا الى حمل السلاح في مواجهة النظام القائم في المغرب .ورغم انها المرة الأولى في تاريخ الصراع بين النظام ، وبين المعارضة ، يخرج ضابط سابق في الجيش ، صراحة بنداء الدعوة الى حمل السلاح ، و......

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