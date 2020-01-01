2020/01/01 | 11:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق في تعقيبه على الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، يقول الصحفي ماكس بوت إن “إيران غلبت الولايات المتحدة مرة أخرى”.وذكر بوت -في مقاله بصحيفة واشنطن بوست- أن وصف السفارة الأميركية في بغداد بأنها مجرد بعثة دبلوماسية هو انتقاص شديد لإمكانياتها وحجمها الذي يبلغ نحو 104 أفدنة، أي ما يقرب من مساحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتب أميركي: إيران غلبت الولايات المتحدة مرة أخرى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتب أميركي: إيران غلبت الولايات المتحدة مرة أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).