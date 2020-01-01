2020/01/01 | 11:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني يرد على اتهام بلاده بالوقوف وراء أحداث السفارة الأمريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني يرد على اتهام بلاده بالوقوف وراء أحداث السفارة الأمريكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).