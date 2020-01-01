سيرين عبد النور..سحرك يعطينا أمل بغدٍ أفضل

2020/01/01 | 11:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بداية جديدة، وآمال كثيرة يعلّق عليها كل إنسان مع نهاية عام، وبداية آخر جديد متمنياً أن يكون أجمل من الذي سبقه، وما أجمل من أن يكون الفنان سبباً في التفاؤل ورؤية الجمال بعيون ساحرة، وبإطلالة راقية مفعمة بالسحر والأنوثة، تماماً كما فعلت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، بإطلالتها المفاجئة التي أطلت بها، مودعةً عام 2019،

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