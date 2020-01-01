2020/01/01 | 11:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح حنين قدو رفض غالبية النواب في البرلمان للتواجد الاميركي في العراق، لافتا الى وجود مساعٍ لإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.واشار قدو في تصريح للمربد واطلعت عليه وكالة صدى , الى ان بعض أعضاء البرلمان يسعون لاقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الدولية ضد واشنطن بشأن الهجمات الأخيرة على مقار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن الفتح:اغلب النواب يرفضون التواجد الاميركي في العراق ونسعى لالغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح:اغلب النواب يرفضون التواجد الاميركي في العراق ونسعى لالغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح:اغلب النواب يرفضون التواجد الاميركي في العراق ونسعى لالغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).