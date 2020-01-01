2020/01/01 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن الاحتفاء...بالشهيد عمر...بذكرى اغتيال...الشهيد عمر...في الحركة...لا يتاتى...إلا بتفعيل...الحركة...لأيديولوجية الكادحين...على مدى...عمر الحركة...إلا بتطوير...أيديولوجية الكادحين...إلا بتفاعل...أيديولوجية الكادحين...مع كل...أفكار اليسار...على مستوى...هذا الوطن...حتى تستوعب...كل الأفكار...لمصلحة الحركة...ولمصلح......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - لماذا الاحتفاء... بالشهيد عمر... في الحركة؟...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الحنفي - لماذا الاحتفاء... بالشهيد عمر... في الحركة؟...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).