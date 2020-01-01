صالح محمود - استبعاد

2020/01/01 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صالح_محمود - ماذا يقول السجناء حول الصفر ، يا أناندا ؟- السجناء يفترون على الصفر ، سيدي ، و يطعنون في الكوسموس!!!- السجناء ليسوا كواكب بل دوائر ، يمكن إدراك اللاشعور عبر رغبتهم في الخلاص ، و انتظارهم المسيح في الإيساجيل ، - أشير إلى المسيح ...- المسيح للسجناء حلم ، و لن يدركوه قط ، - تشير لمحاولاتهم تأويل الكلمة ، أعني تشكيل الصورة بالإقتباس و التقمص ، الإستعارة و......

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