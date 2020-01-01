الطاقة النظيفة تتخطى الوقود الأحفوري في بريطانيا للمرة الأولى في 2019

2020/01/01 | 12:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة الكهرباء الوطنية البريطانية يوم الأربعاء إن بريطانيا، مهد الطاقة المولدة من الفحم، انتجت للمرة الأولى في 2019 كهرباء من مصادر نظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية أكثر مما ولدته المحطات التي تعمل با

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