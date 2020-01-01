2020/01/01 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعتي يال وفيرومنت أن الطفل الذي يعاني من السُّمنة تتأثر أنسجة معينة في دماغه بطريقة تؤثر سلباً على ذاكرته المهنية.



وتعتبر البدانة بين الأطفال من الظواهر الصحية التي تزايد انتشارها كثيراً في العقود الأخيرة، ويرتبط ذلك بانتشار النظام الغذائي الغربي الغني باللحوم المصنعة والدهون والسكر.وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة “جاما” الطبية عن الدراسة، أظهرت نتائج الأبحاث ترققاً في أنسجة القشرة الدماغية، وخاصة في منطقة الفص الجبهي لدى الأطفال الذين لديهم بدانة مقارنة بأقرانهم الذين يتمتعون بوزن صحي.

ويؤثر هذا الترقق في الأنسجة على وظائف معينة للذاكرة ترتبط بالجوانب المهنية والعملية في مرحلة الشباب والنضج.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدانة الطفل تؤثر على ذاكرته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدانة الطفل تؤثر على ذاكرته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).