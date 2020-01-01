بالصور..منتسبو الحشد يطهون الطعام امام السفارة

2020/01/01 | 12:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صور التقطت اطراف السفارة الاميركية في بغداد ظهر فيها منتسبو الحشد الشعبي والمحتجون، وهم يجهزون الطعام امام مبنى السفارة....

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