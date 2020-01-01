2020/01/01 | 12:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 20 شخصا بالقنابل المسيلة للدموع اثناء محاولة حماية السفارة الأمريكية تفريق المعتصمين على أسوار السفارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 20 شخصا بالقنابل المسيلة للدموع اثناء محاولة حماية السفارة الأمريكية تفريق المعتصمين على أسوار السفارة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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