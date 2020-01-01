2020/01/01 | 12:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يندد بشدة بالقصف الأمريكي على مقار الحشد الشعبي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي يندد بشدة بالقصف الأمريكي على مقار الحشد الشعبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).