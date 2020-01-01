قائمة أحدث الاخبار

2020/01/01 | 12:12 - المصدر: الفرات نيوز

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مكونات طبيعية تساعد في السيطرة على حالة تضخم الغدة الدرقية

{دولية: الفرات نيوز} يعتبر نقص اليود السبب الرئيسي لتضخم الغدة الدرقية وفي حين أنه عادة ما تكون الحالة غير مؤلمة، إلا أنها كثيرا ما تسبب السعال وتصعب علمية التنفس أو البلع، الغدة الدرقية مسؤولة عن إفراز هرمونات مسؤولة عن تنظيم عملية الأيض وتؤثر على صحة الجسم ككل.





الوقت : ١‏/١‏/٢٠٢٠ ١١:٥٠ ص

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الاقسام : منوعات

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