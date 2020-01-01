2020/01/01 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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القبض على عنصرين اثنين بتنظيم داعش في أيسر الموصل

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأربعاء (01 كانون الثاني، 2020) عن تسلل أكثر من 200 مسلح من صلاح الدين الى داخل المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (63 كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم –ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، الأربعاء (01 كانون الثاني 2020)، عن فرض اجراءات مشددة على الحدود العراقية- الايرانية شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات الحدود المرابطة في نقاط وربايا

بغداد اليوم- كربلاء

اوضحت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، ان الاحداث التي حصلت يوم أمس كانت نتيجة خلاف حصل مابين المتظاهرين في ساحة التربية ومابين المنددين باستهداف مقر الحشد الشعبي في القائم.

وقالت القيادة في بيان

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