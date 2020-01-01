2020/01/01 | 12:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق لا تكمن أهمية #السفارة_الأميركية في #العراق في قيمتها السياسية وموقعها وسط الشرق الأوسط فحسب، فالسفارة التي تعرضت للاقتحام، أمس الثلاثاء، من قبل مناصري #الحشد_الشعبي لديها خصائص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمساحة مدينة الفاتيكان.. تقريرٌ يستعرض تفاصيل كاملة عن السفارة الأميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمساحة مدينة الفاتيكان.. تقريرٌ يستعرض تفاصيل كاملة عن السفارة الأميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).