2020/01/01 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

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تعطيل الدوام الرسمي في الأنبار يوم غد الخميس باستثناء الدوائر الخدمية

يتبع.



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