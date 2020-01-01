كوريا الشمالية : سلاح ستراتيجي جديد في المستقبل القريب

2020/01/01 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، أن الزعيم كيم جونغ- أون، وعد بمواصلة تعزيز الردع النووي والكشف عن "سلاح ستراتيجي جديد" في المستقبل القريب.

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