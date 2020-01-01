بالصور.. “سانتا كلوز” العراق يتشح بالسواد حدادا على ضحايا التظاهرات

2020/01/01 | 12:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن الاحتفال برأس السنة الجديدة في العراق يشبه احتفالات السنوات الماضية، فطعم هذه المناسبة كان مختلفا بالنسبة للمواطنين المحتجين الذين يطالبون بـ”إسقاط النظام ورحيل الأحزاب التي تحكم البلاد منذ عام 2003″.وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من ساحات التظاهر في العراق، توثق مجموعة من الشبان وهم يرتدون زي “سانتا كلوز” ولكن باللون الأسود، […]

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