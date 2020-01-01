النجيفي: الفصائل التي هاجمت السفارة الامريكية وقعت في فخ تنصل الدولة من شرعية وجودهم

2020/01/01 | 12:30 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، الأربعاء، ان الفصائل التي هاجمت السفارة الامريكية وقعت في فخ تنصل الدولة من شرعية وجودهم.وقال النجيفي...

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