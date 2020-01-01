2020/01/01 | 12:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على عنصرين اثنين بتنظيم داعش في أيسر الموصل.وذكر إعلام الوزارة، في بيان، أن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن من إلقاء القبض على (اثنين) من عناصر عصابات داعش الارهابية"، مبينا ان "احدهما كان يعمل بالتفخيخ (تفخيخ العجلات وصناعة العبوات الناسفة)".وأشار الى أن "الاخر كان يعمل فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، لافتا الى "القاء القبض عليهما في مناطق واحياء (الزهراء والنهضة) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عنصرين بداعش في الموصل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عنصرين بداعش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).