“الخال”.. لغز حيّر العراقيين بظهوره بين فترة وأخرى

2020/01/01 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عاد من جديد مصطلح “الخال” والذي حيّر العراقيون بظهوره في ثلاثة مناسبات، من بينها مجزرة السنك والخلاني الشهر الماضي عندما هاجم المحتجون، مسلحين ملثمين وفور انتهاء العملية وجد يافطة معلقة على مرأب السنك وفيها كلمة “الخال”.وبدأ هذا المصطلح، يقلق العراقيين وجعلهم يطرحون عدة تساؤلات عن سر وجوده في مناسبات مثل حادثة […]

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