الانبار تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

2020/01/01 | 12:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

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