جمع تواقيع لالغاء الاتفاقية الامنية بين بغداد - واشنطن

2020/01/01 | 12:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب عن تحالف الفتح العراقي، اليوم الاربعاء، عن جمع تواقيع نيابية لاخراج القوات الامريكية من العراق والغاء الاتفاقية الامنية وتفكيك غرفة العمليات...

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