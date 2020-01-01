شرطة كربلاء: ما حصل في المحافظة بسبب خلاف بين المتظاهرين والمنددين باستهداف الحشد الشعبي

2020/01/01 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت قيادة شرطة كربلاء ان الاحداث التي حصلت في المحافظة كانت نتيجة خلاف حصل ما بين المتظاهرين في ساحة التربية وما بين المنددين باستهداف مقر الحشد الشعبي في القائم.

واعلنت القيادة في بيان إنها شكلت لجنة تحقيقية من كبار ضباطها رفيعو المستوى لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وفقاً لما يقتضيه القانون.

وبينت قيادة الشرطة انها اكدت على اللجنة التحقيقية بسرعة اكمال سير التحقيق وبيان ملابسات الموضوع الذي تسبب بسقوط عدد من الجرحى واعلان النتائج.

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