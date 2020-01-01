فيديو : شاهد بابا الفاتيكان يصفع إمرأة بليلة رأس السنة

2020/01/01 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت وسائل إعلام عالمية عديدة لحظة أصيب فيها بابا الفاتيكان فرانسيس الأول بنوبة غضب، وصفع يد امرأة في ليلة رأس السنة 2020، وسط مدينة الفاتيكان.وقالت شبكة (سي إن إن) الأمريكية: إن البابا فرانسيس، خلال استقباله الأطفال والزائرين بسعادة في ميدان القديس بطرس وسط الفاتيكان ومصافحته الجميع، فوجئ بموقف عجيب.وظهر في مقطع الفيديو، […]

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