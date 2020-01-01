2020/01/01 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يدعو الى تعديل اتفاقية تواجد القوات الاجنبية او الغائها وتنظيم جديدة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يدعو الى تعديل اتفاقية تواجد القوات الاجنبية او الغائها وتنظيم جديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).