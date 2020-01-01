خادم الحرمين يدعو إلى صلاة الاستسقاء.. غداً

2020/01/01 | 12:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانًا للمرة الثانية على التوالي، يدعو فيه الموطنين بأداء صلاة الاستسقاء غد الخميس.وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي البيان حسب وسائل إعلام محلية كلتالي:ـ تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ […]

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