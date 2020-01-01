وفد من ’’البناء’’ يزور رئيس الجمهورية لبحث اسم بديل عبد المهدي

2020/01/01 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن تحالف الفتح، عبدالامير التعيبان، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، عن زيارة وفد...





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