خامنئي بشأن قصف الحشد الشعبي في القائم : الأمريكان يريدون الانتقام لداعش من الحشد الشعبي

2020/01/01 | 13:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، إن الامريكان يريدون الانتقام لداعش من الحشد الشعبي، بعد القصف الذي طال مقر الحشد في القائم.وذكر خامنئي في تغريدة عبر منصة “تويتر”: […]

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