افضحوا أنفسكم أكثر فأنتم في النهايات.. احمد الشيخ ماجد

2020/01/01 | 13:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الصحافي احمد الشيخ ماجد: من منكم رأى فيديو نائب قائد القوات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله وهو يتوسل الشباب الولائي المحترم أن ينسحبوا لأنه يخاف على أرواحهم؟ كان التصوير من داخل الباحة الخارجية للسفارة وملحقاتها، ويظهر دخول الشباب الولائي المجاهد وهو يحرق بعض ممتلكات السفارة، بالوقت الذي يتجاهلون حديث الفريق الركن ويهملون […]

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