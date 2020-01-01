الخامنئي : العدوان الأمريكي على الحشد بالعراق يهدف للثأر لـ“داعش” الإرهابي

2020/01/01 | 13:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أدان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي بشدة العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي في العراق.ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن الخامنئي قوله في كلمة له اليوم إن “استهداف الأمريكيين لقوات الحشد الشعبي في العراق هو محاولة للثأر لتنظيم داعش الإرهابي الذي تلقى هزائم منكرة على يد قوات هذا […]

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