قيادي بالحشد الشعبي يوجه رسالة إلى الرؤساء الثلاثة بشأن أحداث السفارة الأمريكية

2020/01/01 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه محمد الحيدري، ممثل ’’ولي الفقيه’’ ورئيس التوجيه العقيدي في الحشد الشعبي، رسالة الى "الرؤساء الثلاث" في العراق، وهم كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء المستقيل من المنصب عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بشأن الأحداث الأخيرة قرب السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الحيدري في بيان وزعه على عدد وسائل الاعلام، إن "الجميع اطّلع على اهتمامكم الكبير بشأن بعض التصرفات التي صاحبت مسيرة التشييع الواسعة امام السفارة الامريكية.



ونحن بالطبع لا نوافق الاعتداء على السفارات والممثليات الدبلوماسية".





وأضاف: "لكن نتساءل هنا، لماذا لم نجد مثل هذا الاهتمام قد حصل منكم امام اعتداء العصابات وحرقها المنازل والمباني والممتلكات العامة والخاصة في بغداد وعدد من المحافظات وكلّها ملكٌ للشعب العراقي وخاصة ممتلكات الناس وتدميرها؟ وكذلك قيام العصابات بعمليات قتل وخطف وتعطيل للنظم وللحياة اليومية.



فلم نجد موقفا صارما؟".

وتابع الحيدري: "ربّما مَنْ يقول إن الهجوم الذي حصل أمس يختلف باعتباره على سفارة وهذا ما يخالف الاعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية.



لكنّنا لم نجد أي اهتمام من قبلكم حينما أحرقت العصابات القنصلية الايرانية في النجف الاشرف بالكامل بعد انسحاب الأمن من محيطها.



وتكرر حرقها ولم تُرسل اي قوة لحمايتها؟ كذلك اعتداء عصابات على القنصلية الايرانية في كربلاء في محاولة منهم لحرقها.



فلم نجد الخطوات الصارمة بإرسال قوات امن لحمايتها او باتخاذ مواقف حازمة؟".

وأكمل قائلاً، إن "ما حصل في هذه الايام هو القتل المباشر من قبل الولايات المتحدة الامريكية لشبابنا المضحين من ابناء الحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات المسلحة العراقية وقد اعترفت وتفاخرت بذلك.



وبالمقابل الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تقم بقتل ابناء الشعب العراقي فحسب بل دعمتهم وساندتهم في جهادهم ضد داعش".

واختتم الحيدري، وهو نائب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، بالقول: "نأمل منكم أيها السادة من الان فصاعداً أن نجد موقفاً حازماً وصارماً وشديداً تجاه العصابات (المدعومة من امريكا) والتي تقتل وتخطف وتحرق وتعرقل الحياة والتي بدأت تمتدّ لمنشآت اقتصادية حيوية".

واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، منذ صباح الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، حسب تصريحات "الحشد الشعبي".

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء "الهجوم" على السفارة، مهددا إيران بأنها ستتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه الأحداث.

وشارك بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكية، أمام السفارة الامريكية، الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، ونائب الأمين العام لسرايا الخراساني، حامد الجزائري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.

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ويتواجد عناصر حماية السفارة الأمريكية في ب

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كشف النائب عن تحالف الفتح، عبدالامير التعيبان، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، عن زيارة وفد من تحالف البناء إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، للتشاور بشأن حل أزمة تقديم مرشح لرئاسة الحكومة بعد رفض العيداني.

وقال التع

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