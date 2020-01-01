واشنطن تكشف عن خطتها العسكرية للرد على محاولة اقتحام سفارتها في بغداد

2020/01/01 | 13:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، عن تحرك عسكري عاجل على وقع محاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد من قبل فصائل مسلحة تنضوي ضمن الحشد الشعبي ومناصرين لها.

قال مسؤولون أمريكيون إن المئات من المظليين تلقوا أوامر لحزم حقائبهم تمهيدًا لنشرهم في الكويت على ضوء أحداث بغداد

وقال ثلاثة مسؤولين، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "المئات من جنود لواء الإنذار التابع للفرقة 82 المحمولة جوًا في الجيش الأمريكي، يستعدون للانتشار في الكويت، بعد أوامر صدرت بذلك، على ضوء الاضطرابات في العاصمة العراقية بغداد".

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وبينوا أن "500 جنودي على الأقل من المظليين التابعين للواء الذي يضم نحو 4 آلاف مقاتل والذي تحتفظ به واشنطن تأهبًا للأزمات، قد تلقوا بالفعل أوامر بحزم حقائبهم تمهيدًا لعملية انتشار خلال أيام، بعد أن حاول المئات من رجال الميليشيات المدعومين من إيران اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الثلاثاء 31 كانون الأول/ديسمبر".

كما أشارت المحطة الأمريكية، إلى أن من المتوقع أن تصدر وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا حول عملية الانتشار الجديدة، خلال ساعات، موضحة أن "نحو 5000 جندي أمريكي ينتشرون حاليًا في العراق، من بين حوالي 60 ألف جندي أمريكي منتشرين في المنطقة، وفقًا للبنتاغون، حيث تمت إضافة 14 ألف جندي منذ شهر أيار/مايو، مع تزايد التهديد من إيران".

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وأوضحت "فوكس نيوز"، أن "أكثر من 100 من مشاة البحرية الأمريكية، قد وصلوا إلى السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الثلاثاء، للمساعدة في تعزيز الأمن بعد محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد".

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