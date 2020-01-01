هتافات متظاهري أكتوبر: “الطبو للسفارة ما يمثلونا”(فيديو)

2020/01/01 | 13:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هتف عدد من المتظاهرين في ساحة التحرير، ليل أمس الثلاثاء، بعدم ترك الساحة وأن مقتحمي السفارة لا يمثلوهم وجاء ذلك بعد تغريدة وزير الصدر، صالح محمد العراقي بعدم ترك الساحة.وقال صالح محمد العراقي، أمس الثلاثاء، ان هناك قرينة تدل على ان التظاهرات امام السفارة الامريكية في بغداد، هدفها انهاء تظاهرات الشعب […]

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