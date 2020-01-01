نيويورك تايمز: قصف الحشد واقتحام السفارة وضعا أميركا في اخطر ازمة

2020/01/01 | 13:32 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، أن الغارات الجوية الامريكية على فصائل الحشد الشعبي قد تسببت ...

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