وفاة مسؤول منظمة بدر في بلدروز إثر جلطة دماغية

2020/01/01 | 13:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توفي مسؤول منظمة بدر في قضاء بلدروز في ديالى خالد التميمي، اليوم الاربعاء، إثر اصابته بجلطة دماغية.

وقال مصدر مطلع لـ"الغد برس" إن "القيادي في منظمة بدر ومسوؤلها في قضاء بلدوزر بديالى خالد غضب التميمي، توفي إثر اصابته بجلطة دماغية".

واضاف ان "التميمي هو آمر فوج في الحشد الشعبي وعضو في شورى بدر بمحافظة ديالى".

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