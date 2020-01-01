2020/01/01 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة الانبار، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الخميس.وقال محافظ الانبار علي فرحان في بيان تلقته وكالة صدى , انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في جميع اقضية الانبار”. واضاف ان “ذلك يشمل جميع الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الخدمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في محافظة الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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