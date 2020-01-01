غراهام مخاطبا إيران : ترامب ليس أوباما ولن يسمح بأن تصبح بغداد بنغازي

2020/01/01 | 13:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعرب السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز، ليندسي غراهام، عن فخره بطريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع حادث اقتحام سفارة واشنطن في بغداد، ووجه رسالة تحذير إلى حكومة إيران بهذا الشأن.وكتب غراهام الذي يعد أبرز حليف لترامب في الكونغرس، على حسابه في “تويتر” الثلاثاء: “أنا فخور جدا بتصرف الرئيس ترامب بحزم في وجه المخاطر التي […]

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