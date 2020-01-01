الحشد الشعبي: قيام مجلس العزاء على أرواح شهداء القصف الأميركي في الجادرية بالقرب من مطعم السفينة

2020/01/01 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، إقامة مجلس عزاء على أرواح شهداء القصف الأمريكي في الجادرية بالقرب من مطعم السفينة.وقالت الهيئة في بيان انه “حفاظا على أرواح المواطنين تقرر قيام مجلس العزاء على أرواح شهداء القصف الأمريكي في الجادرية أبو نؤاس بالقرب من مطعم السفينة حيث ستنصب سرادق العزاء لاستقبال المعزين”.

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