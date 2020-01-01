وفد من البناء في زيارة هامة الى الرئيس صالح

2020/01/01 | 13:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من تحالف البناء رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح للتشاور بشأن حل أزمة تقديم مرشح لرئاسة الحكومة بعد رفض العيداني....

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