نيولوك جديد لكرستيانو رونالدو 2020

2020/01/01 | 13:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو بشكل جديد في تدريبات يوفنتوس الايطالي.ومعروف على النجم البرتغالي قصات الشعر الغريبة احيانا وكذلك صبغه.لكن هذه المرة كان لرونالدو شكل جديد حيث قرر ربط شعره، وهذه المرة الاولى التي يجعل تسريحة شعره بهذا الشكل.

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