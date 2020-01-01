2020/01/01 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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الحشد الشعبي يدعو المحتجين المتواجدين قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب

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جبهة النجيفي تحذر من أزمات قد تثيرها محاصرة السفارة الامريكية وتدعو ’’للتصدي بقوة’’

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بغداد اليوم- بغداد

في ظل الاحتكاكات والمناوشات التي حصلت منذ يوم الأحد الماضي ولغاية الآن، بعد استهداف واشنطن لمقر كتائب حزب الله في قضاء القائم بمحافظة الأنبار والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 76 منتسباً من اللواءين الـ 45 والـ 46 من الحشد الشعبي، و

بغداد اليوم- بغداد

وجه محمد الحيدري، ممثل ’’ولي الفقيه’’ ورئيس التوجيه العقيدي في الحشد الشعبي، رسالة الى "الرؤساء الثلاث" في العراق، وهم كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء المستقيل من المنصب عادل عبد ا

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