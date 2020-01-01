اهم مصائب عام 2019 في بلدا لم يعرف الخير ابدا !!.

2020/01/01 | 13:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

لم يكون عام 2019 افضل حالا من الأعوام السابقة سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الأمني او الإنتاجي ، اذ شهدنا خلاله العديد من الازمات والمشاكل التي انعكست سلبا على استقرار وضع العراق .

حيث ودعنا عام 2018 واستقبلنا عام 2019 ، ب (كارثة السيول) في عدة محافظات ، ال...

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