قريباً.. تصدير البيض العراقي إلى الخارج

2020/01/01 | 13:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت #وزارة_الزراعة، أن #العراق سيمتنع من استيراد #بيض المائدة خلال الربع الأول من العام المقبل.المتحدث باسم الوزارة #حميد_النايف، ذكر في بيان أن «الوزارة أعدت خطة […]

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